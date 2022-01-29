Футбольный матч Иран—ОАЭ пройдет без болельщиков

Матч 8-го тура финального этапа отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 в Азии между Ираном и ОАЭ пройдет при пустых трибунах из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Иране.

Такое решение было принято по итогам прошедшего с участием президента Ирана Эбрахима Раиси, заседния национального штаба по борьбе с коронавирусом в субботу.

Матч состоится в Тегеране 1 февраля. В последнем матче сборной Ирана национальный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил провести матч с участием 10 тыс. зрителей.

В четверг, 27 января сборная Ирана обыграла команду Ирака со счетом 1:0, и обеспечила себе как минимум второе место в таблице группы A. Единственный мяч на 48-й минуте встречи забил нападающий Мехди Тареми.

Таким образом сборная Ирана стала вторым участником ЧМ-2022 из Азии после команды хозяев — сборной Катара.

Иранцы лидирует в турнирной таблице, набрав 19 очков в семи матчах, Вторыми идут футболисты Южной Кореи (17 очков), третьими - ОАЭ (9).

Сборная Ирана по футболу принимала участие в чемпионатах мира в 1978, 1998, 2006, 2014 и 2018 годах.