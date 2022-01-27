27 янв. 2022 г., 12:32
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News Code: 84628452
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СМИ: лондонский "Арсенал" может приобрести иранского нападающего "Порту" Тареми

СМИ: лондонский "Арсенал" может приобрести иранского нападающего "Порту" Тареми

Тегеран, 27 января. ИРНА — Английский футбольный клуб "Арсенал" рассматривает возможность приобретения иранского нападающего "Порту" Мехди Тареми. Об этом сообщает sportsmole.

Как сообщает английский портал, иранец может заменить нападающего сборной Габона Пьер-Эмерика Обамеянга.
В нынешнем сезоне Тареми 11 мячей и сделал 7 голевых передач за португальский «Порту».

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