Тренировка сборной Ирана по футболу перед матчем с Ираком

В четверг, 27 января иранские футблолисты сыграют в Тегеране со сборной Ирака в рамках 7-го тура отборочного турнира ЧМ-2022.
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