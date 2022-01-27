27 янв. 2022 г., 12:16
Journalist ID: 2177
News Code: 84628419
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Тренировка сборной Ирана по футболу перед матчем с Ираком

В четверг, 27 января иранские футблолисты сыграют в Тегеране со сборной Ирака в рамках 7-го тура отборочного турнира ЧМ-2022.

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