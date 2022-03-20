Посол Ирана призвал исламские страны использовать свой потенциал в борьбе с исламофобией

Хосейни заявил об этом в видеообращении накануне заседания ОИК на уровне министров иностранных дел, которое должно состояться в Пакистане 22-23 марта.

Отметив, что ОИК была основана с целью оказания поддержки палестинскому делу и освобождения оккупированных земель, он сказал, что эта надежда не должна угасать.

Хосйини сказал, что регулярные заседания организации, включая предстоящую встречу в Пакистане, предоставляют шанс, которым следует воспользоваться для решения наиболее важных проблем мусульманского мира.

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