16 мар. 2022 г., 10:03
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Постпред Ирана при ООН: Тегеран поддерживает инициативы ОИС по борьбе с исламофобией

Постпред Ирана при ООН: Тегеран поддерживает инициативы ОИС по борьбе с исламофобией

Тегеран, 16 марта. ИРНА — Иран выражает свою полную поддержку инициатив Организации исламского сотрудничества (ОИС) по борьбе с исламофобией, в частности провозглашение Генеральной Ассамблеей ООН 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией.

Об этом заявил в среду постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи на заседании генассамблеи ООН по принятию резолюции против исламофобии.
"Иран приветствует единогласное одобрение Генеральной Ассамблеей проекта резолюции против исламофобии. Она демонстрирует нашу решимость эффективно и конструктивно противостоять исламофобии как одному из главных вызовов международного сообщества", указал он.
"Растущая тенденция нетерпимости и предрассудков в отношении ислама и мусульман во всем мире представляет собой серьезную проблему", заявил иранский дипломат. — За последние несколько десятилетий, вредные стереотипы и предубеждения в отношении мусульман и ислама хронически усиливаются основными средствами массовой информации, высокопоставленными политиками, влиятельными лицами массовой культуры и в академическом дискурсе".
Генеральная Ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла во вторник резолюцию, в которой она провозгласила 22 марта Всемирным днем борьбы с исламофобией.
Эта резолюция, принятая консенсусом мировым органом в составе 193 членов и спонсорами которого выступили 55 преимущественно мусульманских стран, подчеркивает право на свободу религии и убеждений и напоминает резолюцию 1981 года, призывающую к «ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации по признаку религии или вера».

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