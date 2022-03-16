Постпред Ирана при ООН: Тегеран поддерживает инициативы ОИС по борьбе с исламофобией

Об этом заявил в среду постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи на заседании генассамблеи ООН по принятию резолюции против исламофобии.

"Иран приветствует единогласное одобрение Генеральной Ассамблеей проекта резолюции против исламофобии. Она демонстрирует нашу решимость эффективно и конструктивно противостоять исламофобии как одному из главных вызовов международного сообщества", указал он.

"Растущая тенденция нетерпимости и предрассудков в отношении ислама и мусульман во всем мире представляет собой серьезную проблему", заявил иранский дипломат. — За последние несколько десятилетий, вредные стереотипы и предубеждения в отношении мусульман и ислама хронически усиливаются основными средствами массовой информации, высокопоставленными политиками, влиятельными лицами массовой культуры и в академическом дискурсе".

Генеральная Ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла во вторник резолюцию, в которой она провозгласила 22 марта Всемирным днем борьбы с исламофобией.

Эта резолюция, принятая консенсусом мировым органом в составе 193 членов и спонсорами которого выступили 55 преимущественно мусульманских стран, подчеркивает право на свободу религии и убеждений и напоминает резолюцию 1981 года, призывающую к «ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации по признаку религии или вера».