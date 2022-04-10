10 апр. 2022 г., 16:46
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News Code: 84711703
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Армия Пакистана назвала Би-би-си совокупностью лжи и нарушителем принципов СМИ

Армия Пакистана назвала Би-би-си совокупностью лжи и нарушителем принципов СМИ

Тегеран, 10 апреля, ИРНА - Армия Пакистана осудила сообщение Би-би-си о том, что Имран Хан пытается уволить командующего армией.

«Пропагандистская история Би-би-си о событии лишена какого-либо заслуживающего доверия, подлинного и релевантного источника и нарушает основные принципы журналистики», - говорится в заявлении Армии.

«Новость Би-би-си на урду, опубликованная сегодня, абсолютно безосновательна и полна лжи, отмечается в заявлении.

Ранее Би-би-си сообщило, что Имран Хан пытается уволить командующего армией Пакистана Камара Джавида Баджву.

Имран Хан, премьер-министр Пакистана, столкнулся с оппозицией со стороны законодателей в парламенте и был вынужден уйти в отставку на полпути большинством голосов.

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