Имран Хан призвал к проведению досрочных выборов в Пакистане

Он отметил, что заговор США привел к смене власти в стране, но народ Пакистане никогда не будет молчать об этом.

Имран Хан в субботу во второй раз после свержения его правительства среди многочисленных сторонников партии «Движение за справедливость» заявил, что пакистанский народ никогда не будет сдаваться».

Он в митинге в городе Карачи заявил о роли посольства США в Исламабаде в продвижении заговора по смене власти в Пакистане.

10 апреля Имран Хан был смещен с поста премьера через вотум недоверия, объявленный ему депутатами парламента, в котором преобладают проамериканские настроения. Сам он назвал это результатом заговора, который был профинансирован государствами, несогласными с его независимой политикой и, в первую очередь, США.

Беспорядки продолжаются в стране несмотря на то, что новое правительство во главе оппозиционера Шахбаза Шарифа было формировано.

Партия «Движение за справедливость» во главе Имрана Хана выступила против нового правительства, пригрозив продолжением акций протеста во всех городах Пакистана, если досрочные выборы не состоятся.

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