Пакистан готов к конструктивному взаимоотношению с Ираном, заявил генерал Али

Генерал Али в интервью ИРНА назвал план ограждения границ Пакистана с Ираном одним из важных шагов двух стран для контроля границ.

«Соседние Иран и Пакистан имеют долгую историю решения пограничных проблем. Если сравнить нынешнюю ситуацию на границе с прошлым десятилетием, то мы увидим достижения, свидетельствующие о значительном улучшении ситуации. Мы также видим, что в течение нескольких месяцев в приграничных районах двух стран не произошел ни один инцидент», отметил он.

Указав на свою встречу с иранским коллегой в прошлом году, генерал Али заявил о хороших достижениях в решении пограничных проблем.

Пакистан поддерживает развитие торговли с Ираном

«Региональные взаимодействия очень важны, и содействуют развитию нашему двусторонней торговли. Действия двух стран для обеспечения безопасности на границах должны привести к положительному результату», отметил генерал.



По его словам, Пакистан добился хороших успехов в борьбе с незаконным пересечением границ двух стран. «Ранее у нас было 4 пограничных пункта между двумя странами, сегодня число которых увеличилось до 8 в целях упрощения двусторонней торговли», добавил он.

Генерал Али отметил, что большинство иранских продуктов входят в рынки Пакистана, в частности в Кветте. Иранские продукты также пользуются популярности среди покупателей в Белуджистане.

«Мы не терпим каких-либо подозрительных действий, в том числе террористической деятельности, с нашей территории против границ Ирана, и ожидаем того же от наших иранских братьев», отметил он.

Генерал также подчеркнул необходимость эффективного сотрудничества Ирана и Пакистана в борьбе с контрабандой людей.

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