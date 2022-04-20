Раиси поручил изучить барьеры в торговле со странами региона

Выступая на заседании кабинета министров в среду, президент Раиси подчеркнул необходимость использования существующих возможностей и более широкого использования потенциала частного сектора для развития торговых отношений со странами региона.
Кроме того, Раиси поручил первому вице-президенту создать комитет, чтобы определить проблемы и препятствия в сфере торговли со странами региона и решать их в кратчайшие сроки.
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Тегеран, 20 апреля. ИРНА — Президент Ирана Эбрахим Раиси поручил первому вице-президенту страны Мохаммаду Мохберу сформировать комитет для изучения барьеров в торговле со странами региона в кратчайшие сроки.
Выступая на заседании кабинета министров в среду, президент Раиси подчеркнул необходимость использования существующих возможностей и более широкого использования потенциала частного сектора для развития торговых отношений со странами региона.
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