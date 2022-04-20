20 апр. 2022 г., 14:35
Journalist ID: 2177
News Code: 84726354
0 Persons
T T

Tags

Раиси поручил изучить барьеры в торговле со странами региона

Раиси поручил изучить барьеры в торговле со странами региона

Тегеран, 20 апреля. ИРНА — Президент Ирана Эбрахим Раиси поручил первому вице-президенту страны Мохаммаду Мохберу сформировать комитет для изучения барьеров в торговле со странами региона в кратчайшие сроки.

Выступая на заседании кабинета министров в среду, президент Раиси подчеркнул необходимость использования существующих возможностей и более широкого использования потенциала частного сектора для развития торговых отношений со странами региона.
Кроме того, Раиси поручил первому вице-президенту создать комитет, чтобы определить проблемы и препятствия в сфере торговли со странами региона и решать их в кратчайшие сроки.
Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha