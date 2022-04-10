Как Иран присоединился к клубу производителей вакцины от Covid-19

Первые официально подтвержденные случи заражения коронавирусом появились в иранском городе Кум на юге Тегерана 19 февраля 2020 года. 2 человека умерли в первые дни распространения пандемии в стране.

Увеличение числа жертв коронавируса привело к тому, что министерство здравоохранения Ирана ввело новые ограничения в связи с тревожной ситуацией в стране.

Ограничения в связи с распространением коронавируса в Иране

В целях борьбы с распространением коронавируса правительством Ирана представлен план «оправданного социального дистанцирования», в соответствии с которым:

В зависимости от эпидемиологической обстановки иранские населенные пункты разделены на белую, желтую и красную группы риска (менее 1, от 1 до 3, свыше 3 зараженных ежедневно за прошедшие 2 недели соответственно).

Также все граждане обязаны носить защитные маски без исключения.

В зависимости от отнесения населенного пункта к одной из групп риска властями могут приниматься точечные меры, пересмотр решения об отнесении населенного пункта к той или иной группе риска осуществляется раз в 5 дней; — Министерством здравоохранения и медицинского образования разработаны обязательные к соблюдению требования медицинских протоколов на рабочих местах; — все организации разделены на три группы риска: низкую (торговля товарами первой необходимости, медучреждения, поставщики коммунальных услуг, заправочные станции), среднюю (транспорт, банки, обмен валют, полиция, государственные услуги) и высокую (учреждения образования, торгово-развлекательными центры, кинотеатры, рынки, спортзалы, парки, кафе, рестораны и т.п.). Отнесение организаций к группам риска осуществляется Министерством промышленности, шахт и торговли Ирана совместно с Министерством здравоохранения и медицинского образования Ирана;

— для получения разрешения на функционирование организация должна подать заявку на специальном вебсайте Минпромторга и получить разрешительный код, который необходимо разместить на виду в местах обслуживания клиентов;

— контроль за соблюдением медицинских протоколов и ограничений осуществляется Министерством здравоохранения и медицинского образования Ирана при поддержке Басидж (иранское полувоенное ополчение);

— с 11 апреля 2021 года возобновлена работа организаций низкой и средней группы риска, с 25 мая – организаций высокой группы риска. При этом сохраняется запрет на работу массажных центров, саун, бассейнов, спортивных комплексов в населенных пунктах, отнесенных к красной группе риска.

Санкции мешали вводить медицинские оборудования в Иран

Санкции США против Ирана мешали импортировать защитные маски и лекарства в страну. Несмотря на давления, Ирану в короткий срок удалось превратиться в один из производителей масок и медицинских оборудований.



Массовая вакцинация от Covid-19 в Иране

С января 2021 года началась вакцинация от коронавируса в Иране. Дефицит вакцины за первые недели привел к замедлению процесса вакцинации в стране, но прибытие новых партий вакцин и начало производства вакцины в стране снова ускорили процесс.

Два года после распространения коронавируса в Иране такие вакцины собственного производства доступны в стране: Баракат, SpikoGen, Нура, Фахра, Пастовак, Ковопарс. По последним данным, иранскую вакцину также планируют экспортировать в 10 африканских стран.

Первую дозу вакцины от Covid-19 получили 86% населения Ирана, следует из данных министра здравоохранения страны Бахрама Эйноллахи в декабре 2021 года.

На данный момент 64 000 598 человек в Иране получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 027 341 человек - вторую дозу, 26 403 135 человека - третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 147 435 574 дозы вакцины против COVID-19.