Объем торговли Ирана с соседями составил $52 млрд

С первого иранского 1400 года (начался 21 марта 2021 года) до 20 марта 2022 года объем внешней торговли Ирана составил 100 131 000 тонн товаров на сумму 51,875 млрд долларов, что на 23% в весовом и 43% в стоимостном выражении больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За этот период, по словам чиновника, Иран экспортировал в соседние страны 75 445 000 тонн товаров на сумму 26,29 миллиарда долларов, что свидетельствует о росте на 12% в весовом и 29% в стоимостном выражении.

Он также сообщил, что за тот же период Иран импортировал из соседних стран 24 млн 686 тыс. тонн товаров на сумму 25,846 миллиарда долларов, что показывает рост на 68% в весовом и 60% в стоимостном выражении по сравнению с прошлым годом.

По его словам, в пятерку основных покупателей иранской продукции вошли Ирак ($8,900 млрд), Турция ($6,100 млрд), ОАЭ ($4,900 млрд), Афганистан ($1,800 млрд) и Пакистан ($1,300 млрд).

Стоит отметить, что основными экспортерами в Иран за этот период стали ОАЭ ($16,500 млрд), Турция ($5,300 млрд), Россия ($1,700 млрд), Ирак ($1,200 млрд) и Оман ($619 млн).

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