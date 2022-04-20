Амир Абдоллахиян призвал к расширению двусторонних отношений с Африкой

Иранский министр высоко оценил принципиальную позицию Мавритании по поддержке угнетенного палестинского народа.

Он также поздравил Мерзуга с назначением на пост министра иностранных дел, отметив, что Иран приветствует расширение отношений с Мавританией.

По его словам, развитие связей со странами западной и северной Африки включено в повестку дня внешней политики Исламской Республики.

Амир Абдоллахиян выразил надежду на снятие блокады с Йемена и проведение межйеменских переговоров в случае продолжения режима прекращения огня в стране.

Глава МИД Ирана также выразил сожаление в связи с рейдом сионистского режима в мечеть Аль-Акса. «Надеемся, что палестинский народ добьется своих исторических прав при поддержке исламских стран», добавил он.

Министр иностранных дел Мавритании, в свою очередь, назвал отношения двух стран крепкими, отметив, что его страна приветствует сотрудничество с Ираном для развития своих инфраструктур и взаимных интересов.

Он также поддерживал позицию Ирана по Палестине, выразил надежду на урегулирование йеменского кризиса.

Мерзуг передал привет президента Мавритании своему иранскому коллеге Эбрахиму Раиси.

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