18 февр. 2022 г., 12:54
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News Code: 84654251
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ЮАР раскритиковала расовую дискриминацию Израиля в отношении палестинцев

ЮАР раскритиковала расовую дискриминацию Израиля в отношении палестинцев

Тегеран, 18 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор резко раскритиковала оккупационный режим Израиля и его расистскую дискриминацию в отношении палестинцев, заявив, что ЮАР скоро примет меры против израильского апартеида.

Выступая в парламенте в четверг, Наледи Пандор выразила надежду, что правительство Южной Африки предпримет прямые действия против сионистского режима за проведение политики расовой сегрегации.

В своем выступлении министр иностранных дел ЮАР также подвергла критике сионистский режим за нарушение прав палестинцев и проведение против них политики апартеида.

Она также сказал, что ЮАР выступает против вступления сионистского режима в Африканский союз в качестве члена-наблюдателя. "Южная Африка поддерживает отношения с Израилем, но это не может быть причиной для этого правительства, которое занимается оккупацией и колонизацией, присоединиться к Африканскому союзу", добавила она.

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