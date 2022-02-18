ЮАР раскритиковала расовую дискриминацию Израиля в отношении палестинцев

Выступая в парламенте в четверг, Наледи Пандор выразила надежду, что правительство Южной Африки предпримет прямые действия против сионистского режима за проведение политики расовой сегрегации.

В своем выступлении министр иностранных дел ЮАР также подвергла критике сионистский режим за нарушение прав палестинцев и проведение против них политики апартеида.

Она также сказал, что ЮАР выступает против вступления сионистского режима в Африканский союз в качестве члена-наблюдателя. "Южная Африка поддерживает отношения с Израилем, но это не может быть причиной для этого правительства, которое занимается оккупацией и колонизацией, присоединиться к Африканскому союзу", добавила она.