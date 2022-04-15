15 апр. 2022 г., 11:23
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Амир Абдоллахиян подчеркнул важность развития отношений с ЮАР

Амир Абдоллахиян подчеркнул важность развития отношений с ЮАР

Тегеран, 15 апреля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре со своим южноафриканским коллегой Наледи Пандором в четверг подчеркнул значение Африки во внешней политике Ирана.

Глава иранской дипломатии отметил, что Тегеран серьезно настроен на расширение связей с африканскими странами, в частности с ЮАР.

Кроме того, Амир Абдоллахиян отметил высокий уровень двусторонних связяей с ЮАР в различных областях и выразил готовность Ирана провести 15-ю совместную экономическую комиссию с Южной Африкой в ближайшем будущем.

Он также указал на взаимную поддержку со стороны Ирана и ЮАР в международных организациях, выразив надежду на продолжение такой тенденции.

Глава иранского МИД высоко оценил позицию Южной Африки в отношении Палестины, заявив, что южноафриканская нация может понять сложившийся апартеид в отношении палестинского народа.

Глава МИД ЮАР, в свою очередь, приветствовала поддержку Ираном ее страны в международных организациях, заявив, что ее страна юридически признает Палестину.

Наледи Пандор пригласила президента Ирана Эбрахима Раиси посетить ЮАР, выразив надежду, что визит иранского президента станет основой для активизации двусторонних отношений.

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