Амир Абдоллахиян подчеркнул важность развития отношений с ЮАР

Глава иранской дипломатии отметил, что Тегеран серьезно настроен на расширение связей с африканскими странами, в частности с ЮАР.

Кроме того, Амир Абдоллахиян отметил высокий уровень двусторонних связяей с ЮАР в различных областях и выразил готовность Ирана провести 15-ю совместную экономическую комиссию с Южной Африкой в ближайшем будущем.

Он также указал на взаимную поддержку со стороны Ирана и ЮАР в международных организациях, выразив надежду на продолжение такой тенденции.

Глава иранского МИД высоко оценил позицию Южной Африки в отношении Палестины, заявив, что южноафриканская нация может понять сложившийся апартеид в отношении палестинского народа.

Глава МИД ЮАР, в свою очередь, приветствовала поддержку Ираном ее страны в международных организациях, заявив, что ее страна юридически признает Палестину.

Наледи Пандор пригласила президента Ирана Эбрахима Раиси посетить ЮАР, выразив надежду, что визит иранского президента станет основой для активизации двусторонних отношений.

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