Амир Абдоллахиян сообщил о достижении предварительной договоренности об освобождении замороженных активов

"С иностранным банком достигнута договоренность об освобождении от замороженных активов Ирана", сказал Амир Абдоллахиян.

По его словам, вчера делегация одной из стран прибыл в Тегеран, чтобы проследить за ходом реализации договоренности.

Глава иранского МИД добавил, что делегация провела переговоры с представителями ЦБ, министерства экономики и МИД, по итогам которых была достигнута первоначальная договоренность том, когда и каким образом эти средства будут высвобождены.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подтвердил сообщение ИРНА о размораживании активов на сумму $7 млрд.

"Необходимые рамки для освобождения значительной части замороженных активов Ирана были определены и согласованы", сказал дипломат.

Ранее агенство ИРНА сообщило, что Иран достиг соглашения с рядом стран о разблокировке его активов на сумму $7 млрд, замороженных в иностранных банках по запросу США.

Заблокированные средства должны быть отправлены на банковские счета Ирана в течение периода времени в несколько недель, согласно рамочному соглашению.

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