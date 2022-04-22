Посол Ирана при ООН призвал к немедленным действиям по прекращению нападений Израиля

Сегодня Тахт-Раванчи на заседании послов исламских стран с участием генсекретаря ООН Антонио Гутерреша указал на события в Палестине и нападения Израиля, что привело к убийства десяток палестинцев призывал к немедленным действиям со стороны международного сообщества, особенно ООН по поддержке палестинского народа и прекращению оккупации и агрессии Израиля.

На этом заседании послы исламских стран также назвали роль ООН при таких событиях важной.

Ранее в пятницу утром израильские силы напали на мечеть Аль-Акса столкнулись с палестинцами. С другой стороны, новостные источники сообщили, что лидеры Израиля приняли необходимые меры для столкновения с палестинцами, которые хотели совершить пятничный намаз.

Как сообщил телеканал Аljazeera, израильские силы вошли в мечеть Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме и ранили примерно 30 палестинцев, в том числе трех журналистов.

Новое нападение Израиля состоялось в пятницу утром, когда палестинцы забросали камнями израильскую полицию, которая была одета в полную спецодежду и вошла на территорию комплекса, стреляя резиновыми пулями и светошумовыми гранатами, по словам журналистов на месте происшествия.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что число раненных достигло 31 человека, в том числе 14 доставлены в больницу для лечения. Израильская полиция сообщила, что один полицейский был ранен в результате попадания камня.

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