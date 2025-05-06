Иран осудил атаки израильского режима на Йемен

Сегодня ранним утром Багаи, отметив, что удары Израиля по портовой, промышленной и гражданской инфраструктуре Йемена происходят при прямой поддержке США, осудил эти атаки как грубое нарушение международного права и принципов Устава ООН, защищающих суверенитет и территориальную целостность государств.

Представитель МИД Ирана призвал международное сообщество и страны региона к активным и эффективным действиям по прекращению политики убийств и разрушений, осуществляемой США и израильским режимом в исламских странах.

Как подчеркнул иранский дипломат, единственный способ предотвратить распространение нестабильности в регионе – это прекращение геноцида и преступлений со стороны израильского режима в Газе, а также привлечение к ответственности виновных в этих преступлениях.