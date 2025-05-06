6 мая 2025 г., 10:25
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Иран осудил атаки израильского режима на Йемен

6 мая 2025 г., 10:25
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Иран осудил атаки израильского режима на Йемен

Тегеран, 6 мая, ИРНА – Официальный представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи решительно осудил военную агрессию израильского режима против порта Ходейда и других объектов инфраструктуры Йемена, назвав это явным преступлением и грубым нарушением принципов и норм международного права.

Сегодня ранним утром Багаи, отметив, что удары Израиля по портовой, промышленной и гражданской инфраструктуре Йемена происходят при прямой поддержке США, осудил эти атаки как грубое нарушение международного права и принципов Устава ООН, защищающих суверенитет и территориальную целостность государств.

Представитель МИД Ирана призвал международное сообщество и страны региона к активным и эффективным действиям по прекращению политики убийств и разрушений, осуществляемой США и израильским режимом в исламских странах.

Как подчеркнул иранский дипломат, единственный способ предотвратить распространение нестабильности в регионе – это прекращение геноцида и преступлений со стороны израильского режима в Газе, а также привлечение к ответственности виновных в этих преступлениях.

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