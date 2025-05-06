Запад в изумлении перед военной мощью Йемена

«Йеменские силы ввели воздушную и морскую блокаду против израильского режима, что представляет собой новый шаг и демонстрирует уровень поддержки и солидарности йеменского народа с находящейся в осаде палестинской нацией в Газе», - написало информационное агентство "Шахаб" в своем отчете, указав на введение Йеменом воздушной блокады против израильского режима.

«Эта мощная поддержка, которую Йемен оказывает, используя инструменты давления, такие как блокада морских путей, соответствует масштабной стратегии по дестабилизации оккупантов и их союзников, которые в прошлом подвергали Йемен нападениям, - отмечается в тексте. - Объявление воздушной блокады израильского режима йеменскими силами последовало через несколько часов после их точного удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, что сионистские СМИ охарактеризовали как беспрецедентную катастрофу».

Воздушная блокада Йемена против сионистского режима сместила фокус операций йеменских сил с морских атак на удары по ключевым аэропортам на оккупированных территориях. Наблюдатели расценивают это изменение как фактор усиления политического и военного давления на кабинет Нетаньяху, который сталкивается с широкой критикой за неспособность достичь победы в Газе и противостоять внешним угрозам.