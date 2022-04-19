18-летняя палестинская девушка мученически погибла на Западном берегу реки Иордана

Как сообщают палестинские СМИ, 18-летняя девушка Ханан Хозур, которая была ранена военными сионистского режима на прошлой неделе, мученически умерла из-за тяжелых травм.

Хозур получила ранения во время наступления военных Израиля на Дженин.

Столкновения между палестинцами и сионистскими военными, которые начались с начала Священного месяца Рамадан, продолжаются.

Израильская полиция сообщила, что палестинская девушка была ранена пограничниками израильской армии.

Десятки палестинцев мученически погибли или получили ранения за последние две недели.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

