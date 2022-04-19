19 апр. 2022 г., 13:49
Journalist ID: 2390
News Code: 84724029
0 Persons
T T

Tags

18-летняя палестинская девушка мученически погибла на Западном берегу реки Иордана

18-летняя палестинская девушка мученически погибла на Западном берегу реки Иордана

Тегеран, 19 апреля, ИРНА – Министерство здравоохранения Палестины во вторник утром сообщило о мученической смерти еще одной девушки на Западном берегу реки Иордана.

Как сообщают палестинские СМИ, 18-летняя девушка Ханан Хозур, которая была ранена военными сионистского режима на прошлой неделе, мученически умерла из-за тяжелых травм.
Хозур получила ранения во время наступления военных Израиля на Дженин.
Столкновения между палестинцами и сионистскими военными, которые начались с начала Священного месяца Рамадан, продолжаются.
Израильская полиция сообщила, что палестинская девушка была ранена пограничниками израильской армии.
Десятки палестинцев мученически погибли или получили ранения за последние две недели.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram
 

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha