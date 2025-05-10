Обстрелы Газы продолжаются, население страдает от голода

На 54-й день возобновления атак сионистского режима на сектор Газа официальное палестинское информационное бюро в Газе потребовало направления независимой следственной группы для документирования преступлений и наказания руководителей этого режима. Также было выдвинуто требование к ООН и Совету Безопасности о немедленном вмешательстве для прекращения блокады и политики намеренного доведения жителей региона до голодного состояния.

Данное требование было выдвинуто через семьдесят дней после закрытия пропускных пунктов Газы, в условиях, когда нарастающий голод поставил десятки тысяч палестинских семей под угрозу, продовольствие закончилось, медицинские услуги приостановлены, а лекарства и медицинское оборудование отсутствуют.