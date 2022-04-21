Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

По сообщению "Palestine Al Yawm" в секторе Газа прозвучало несколько взрывов.

Корреспондент "Al-Mayadin" в секторе Газа также сообщил, что израильские танки также обстреляли контрольно-пропускные пункты палестинского сопротивления к востоку от моста Аль-Бридж в Газе.

Отмечается, что в ответ силы сопротивления обстреляли израильские истребители ракетами класса "земля-воздух".

Авиаудары сионистов по сектору Газа начались через несколько часов после того, как несколько ракет были выпущены по территории Израиля со стороны сектора Газа.

Удары по сектору Газа укрепляют решимость движения сопротивления

"Удары по Газе укрепят решимость нашего народа продолжать борьбу против оккупации, продолжать поддерживать наш народ в Иерусалиме и защищать наши святыни", заявил представитель движения ХАМАС Хазем Касем в ответ на авиаудары ВВС Израиля по объектам палестинских группировок в секторе Газа.

Кроме того, Демократический фронт освобождения Палестины в ответ удары сионистского режима по сектору Газа завил, вся ответственность за последствия активизации военных действий против Газы лежит на кабинет оккупационного режима.

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