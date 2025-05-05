Глава МИД Ирана обозначил ключевые цели визита в Пакистан

Выступая по итогам переговоров, Арагчи отметил, что Иран с вниманием следит за развитием ситуации в регионе, включая последние события в отношениях между Индией и Пакистаном. Он подчеркнул, что обе страны являются дружественными государствами для Ирана, а Пакистан, как сосед и братская страна, занимает особое место в региональной политике Исламской Республики.

«Перед визитом в Индию мы посчитали важным провести консультации с пакистанскими друзьями и услышать их точку зрения по ключевым вопросам», — заявил глава иранской дипломатии.

Арагчи также сообщил, что иранская сторона проинформировала пакистанских коллег о текущем ходе непрямых переговоров между Ираном и США, подчеркнув приверженность Тегерана конструктивному диалогу.

Кроме того, стороны обсудили состояние и перспективы иранско-пакистанских отношений в политической, экономической и культурной сферах. По словам министра, данная тема останется в повестке предстоящих контактов между двумя странами.