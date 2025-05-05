5 мая 2025 г., 15:14
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Глава МИД Ирана обозначил ключевые цели визита в Пакистан

5 мая 2025 г., 15:14
??????? ID: 85823767
Глава МИД Ирана обозначил ключевые цели визита в Пакистан

Исламабад, 5 мая – ИРНА. Министра иностранных дел Исламской Республики ИранАббас Арагчи в рамках официального визита в Исламабад провёл переговоры с министром иностранных дел Пакистана и обозначил три основные цели своей поездки: обсуждение актуальных событий в Южной Азии, обмен мнениями по непрямым переговорам между Ираном и Соединёнными Штатами, а также развитие двустороннего сотрудничества.

Выступая по итогам переговоров, Арагчи отметил, что Иран с вниманием следит за развитием ситуации в регионе, включая последние события в отношениях между Индией и Пакистаном. Он подчеркнул, что обе страны являются дружественными государствами для Ирана, а Пакистан, как сосед и братская страна, занимает особое место в региональной политике Исламской Республики.

«Перед визитом в Индию мы посчитали важным провести консультации с пакистанскими друзьями и услышать их точку зрения по ключевым вопросам», — заявил глава иранской дипломатии.

Арагчи также сообщил, что иранская сторона проинформировала пакистанских коллег о текущем ходе непрямых переговоров между Ираном и США, подчеркнув приверженность Тегерана конструктивному диалогу.

Кроме того, стороны обсудили состояние и перспективы иранско-пакистанских отношений в политической, экономической и культурной сферах. По словам министра, данная тема останется в повестке предстоящих контактов между двумя странами.

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