Президент Ирана: Нет приоритета выше единства и сплочённости внутри страны и среди исламских государств

«Если у нас будет единство, мы сможем преодолеть все трудности», — заявил глава правительства. Он призвал воздерживаться от любых действий, которые могут нарушить внутреннюю сплочённость, и подчеркнул, что руководство должно быть направлено на созидание и исправление, а не на конфронтацию.

Президент также отметил, что в нынешних условиях региона и исламского мира поддержание братских связей и национального согласия является необходимым условием для достижения устойчивого развития и укрепления позиций Ирана на международной арене.