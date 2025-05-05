5 мая 2025 г., 16:40
Journalist ID: 2177
??????? ID: 85823859
T T
2 Persons

Президент Ирана: Нет приоритета выше единства и сплочённости внутри страны и среди исламских государств

5 мая 2025 г., 16:40
??????? ID: 85823859
Президент Ирана: Нет приоритета выше единства и сплочённости внутри страны и среди исламских государств

Тегеран, 5 мая. ИРНА – Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, выступая на третьем заседании шестого созыва Совета экспертов руководства, подчеркнул первостепенное значение сохранения единства и сплочённости как внутри страны, так и в исламском мире.

«Если у нас будет единство, мы сможем преодолеть все трудности», — заявил глава правительства. Он призвал воздерживаться от любых действий, которые могут нарушить внутреннюю сплочённость, и подчеркнул, что руководство должно быть направлено на созидание и исправление, а не на конфронтацию.

Президент также отметил, что в нынешних условиях региона и исламского мира поддержание братских связей и национального согласия является необходимым условием для достижения устойчивого развития и укрепления позиций Ирана на международной арене.

2 Persons

??? ???????????

You are replying to: .