Пезешкиан посетил дом матери Раиси в Мешхеде

В ходе встречи Пезешкиан выразил уважение к стойкости и духовной силе семьи шахида Раиси, почтил память покойного президента и подчеркнул, что путь служения народу и исламским ценностям, по которому шёл Раиси, будет продолжен с решимостью и верностью.