В ходе встречи Пезешкиан выразил уважение к стойкости и духовной силе семьи шахида Раиси, почтил память покойного президента и подчеркнул, что путь служения народу и исламским ценностям, по которому шёл Раиси, будет продолжен с решимостью и верностью.
Пезешкиан посетил дом матери Раиси в Мешхеде
5 мая 2025 г., 18:03
Новости ID: 85823921
Мешхед, 5 мая. ИРНА – Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в понедельник сразу после прибытия в город Мешхед посетил дом матери бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси и встретился с ней.
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