МИД Ирана: приписывание действий йеменцев Ирану является ложным утверждением

«Безусловно, действия йеменцев в поддержку палестинского народа являются самостоятельным решением, продиктованным их чувством человеческой и исламской солидарности с братьями и сёстрами в Палестине. Приписывание этих действий Исламской Республике Иран является ложным утверждением, направленным на то, чтобы затенить преступления сионистского режима на оккупированных палестинских территориях, скрыть собственные провалы и создать предлог для дальнейшей дестабилизации региона Западной Азии», - отмечается в заявлении иранского МИДа.

Министерство иностранных дел Ирана, подчеркивая свою принципиальную позицию о необходимости уважения территориальной целостности и национального суверенитета государств, осудило военные нападения США на Йемен как грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм международного права.