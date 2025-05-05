5 мая 2025 г., 15:42
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85823801
T T
0 Persons

????

МИД Ирана: приписывание действий йеменцев Ирану является ложным утверждением

5 мая 2025 г., 15:42
??????? ID: 85823801
МИД Ирана: приписывание действий йеменцев Ирану является ложным утверждением

Тегеран, 5 мая, ИРНА – Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран отвергло беспочвенные обвинения в причастности Ирана к смелым действиям йеменского народа в защиту себя и поддержку палестинцев, назвав такие заявления оскорблением этой могущественной и угнетённой нации.

«Безусловно, действия йеменцев в поддержку палестинского народа являются самостоятельным решением, продиктованным их чувством человеческой и исламской солидарности с братьями и сёстрами в Палестине. Приписывание этих действий Исламской Республике Иран является ложным утверждением, направленным на то, чтобы затенить преступления сионистского режима на оккупированных палестинских территориях, скрыть собственные провалы и создать предлог для дальнейшей дестабилизации региона Западной Азии», - отмечается в заявлении иранского МИДа.

Министерство иностранных дел Ирана, подчеркивая свою принципиальную позицию о необходимости уважения территориальной целостности и национального суверенитета государств, осудило военные нападения США на Йемен как грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм международного права.

0 Persons

????

??? ???????????

You are replying to: .