ХАМАС призвало к массовой мобилизации для защиты мечети Аль-Акса

В пятницу утром израильские силы напали на мечеть Аль-Акса столкнулись с палестинцами. С другой стороны, новостные источники сообщили, что лидеры Израиля приняли необходимые меры для столкновения с палестинцами, которые хотели совершить пятничный намаз.

Израильские силы вошли в мечеть Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме и ранили примерно 30 палестинцев, в том числе трех журналистов.

При этом, член регионального руководства ХАМАСА в секторе Газа Сухайль аль-Хинди заявил во время выступления, что «многотысячное собрание людей в северной мухафазе Газа посылает революционный сигнал нашему народу в Иерусалиме и на площадях мечети Аль-Акса, что мы с вами, поддерживаем вас, защищаем ваше решение и вас».

По его словам, «Палестинское единство и сопротивление в противостоянии израильской оккупации и израильским колониальным поселенцам удержат их от осуществления своих злонамеренных планов, направленных против Иерусалима и мечети Аль-Акса».

Он также призвал всех палестинцев повсюду противостоять израильской оккупации и посещать мечеть Аль-Акса и оставаться в ней в течение последних десятков дней священного для мусульман месяца в защиту Иерусалима, мечети Аль-Акса и палестинских верующих.

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