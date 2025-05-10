10 мая 2025 г., 13:32
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Генеральный директор ИРНА направился в Доху

10 мая 2025 г., 13:32
??????? ID: 85828498
Генеральный директор ИРНА направился в Доху

Тегеран, 10 мая, ИРНА – Генеральный директор ИРНА направился в Доху для участия в четвертом раунде ирано-арабских переговоров и встреч с руководителями ведущих катарских медиагрупп.

Генеральный директор ИРНА Хосейн Джабери Ансари сегодня утром отбыл из Тегерана в Доху для трехдневного визита в Катар. В ходе поездки он примет участие в четвертом раунде ирано-арабских переговоров, а также посетит медиахолдинги «Аль-Джазира» и «Фадаат», где проведет переговоры с их руководством о перспективах двустороннего сотрудничества.

Генеральный директор ИРНА также посетит Катарское информационное агентство (QNA), где встретится со своим катарским коллегой и подпишет Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между двумя агентствами.

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