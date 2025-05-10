10 мая 2025 г., 12:08
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Арагчи резко осудил инцидент с посольством Ирана в Швеции

10 мая 2025 г., 12:08
??????? ID: 85828396
Арагчи резко осудил инцидент с посольством Ирана в Швеции

Тегеран, 10 мая, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана в ходе беседы со шведским коллегой осудил инцидент с иранским посольством в Стокгольме и потребовал от правительства Швеции принять решительные меры в отношении виновных.

Сейед Аббас Арагчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, и министр иностранных дел Швеции в ходе телефонного разговора провели консультации по двусторонним и консульским вопросам.

Выразив осуждение в связи с посягательством на иранское посольство в Стокгольме, глава дипведомства Ирана призвал правительство Швеции к жёсткому разбирательству с исполнителями данного происшествия и принятию надлежащих мер во избежание рецидива подобных актов. Кроме того, иранский министр отметил важность более глубоких консультаций между Тегераном и Стокгольмом для устранения недопонимания и укрепления двустороннего сотрудничества.

Глава МИД Швеции, подчеркнув приверженность своей страны защите иранских дипломатических объектов, заверила, что Стокгольм предпримет необходимые меры для обеспечения безопасности посольства Исламской Республики Иран.

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