Арагчи резко осудил инцидент с посольством Ирана в Швеции

Сейед Аббас Арагчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, и министр иностранных дел Швеции в ходе телефонного разговора провели консультации по двусторонним и консульским вопросам.

Выразив осуждение в связи с посягательством на иранское посольство в Стокгольме, глава дипведомства Ирана призвал правительство Швеции к жёсткому разбирательству с исполнителями данного происшествия и принятию надлежащих мер во избежание рецидива подобных актов. Кроме того, иранский министр отметил важность более глубоких консультаций между Тегераном и Стокгольмом для устранения недопонимания и укрепления двустороннего сотрудничества.

Глава МИД Швеции, подчеркнув приверженность своей страны защите иранских дипломатических объектов, заверила, что Стокгольм предпримет необходимые меры для обеспечения безопасности посольства Исламской Республики Иран.