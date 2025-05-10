Лидер: Мусульмане не должны допустить забвения палестинского вопроса

Тысячи рабочих со всей страны сегодня утром, в субботу, встретились с аятоллой Хаменеи, Верховным лидером Исламской революции, в Тегеране.

Наиболее важные пункты его выступления на этой встрече таковы:

Предвзятая политика, которая сегодня применяется в мире против народов; пытаются предать забвению вопросы, связанные с Палестиной. Мусульманские народы не должны этого допустить; они не должны этого допустить. Различными слухами, различными словами, выдвигая новые, не связанные и бессмысленные вопросы, новые слова, пытаются отвлечь умы от палестинского вопроса. Умы не должны отвлекаться от палестинского вопроса.

Преступление, которое совершает сионистский режим в Газе, в Палестине, не является чем-то, что можно игнорировать. Весь мир должен противостоять этому.

Должны противостоять как самому сионистскому режиму, так и его сторонникам... Американцы поддерживают в буквальном смысле слова. В мире политики сейчас говорят и говорят то, что может навести на мысль об обратном, но реальность такова: реальность такова, что угнетенный народ Палестины, угнетенные жители Газы сегодня сталкиваются не только с сионистским режимом, они сталкиваются с Америкой, они сталкиваются с Англией.

Я убежден, что с помощью Божьей, по Его могуществу и славе, Палестина одержит победу над сионистскими оккупантами. Это произойдет.

Ложь имеет свою временную силу, несколько дней она проявляет себя, но она уйдет, обязательно уйдет, в этом нет сомнений. Эти внешние проявления, которые мы наблюдаем, - то, что они делают сейчас, и достижения в Сирии, в других местах, - это не признак силы, а признак слабости, и это приведет к еще большей слабости, иншааллах.

Мы надеемся, что иранский народ и верующие народы, иншааллах, увидят этот день, день победы Палестины над агрессорами и узурпаторами Палестины.