Хания: вторжение на мечеть Аль-Акса сократит жизнь оккупационного режима

Об этом заявил в четверг журналистам глава политбюро партии Хамас Исмаил Хания в ответ на вторжение сионистского режима на мечеть Аль-Акса.
"Я заявляю Израилю: вам не удастся изменить исламский характер Аль-Аксы своим вторжением. То, что поселенцы делают в комплексе мечетей, приведет к очередному конфликту и конфронтации на всех уровнях", сказал он.
По словам Хания, сионистская агрессия и резня в мечети Аль-Акса только сократят жизнь этого режима и сотрут его с земли Палестины.
"Как мы победили так называемый «Марш флага», мы победим политику вторжения в Аль-Аксу", подчеркнул он.
Он подчеркнул, что страны, нормализовавшие свои отношения с сионистским врагом, должны немедленно отозвать своих послов из оккупированной Палестины перед лицом вторжения на мечеть Аль-Акса.
У мечети Аль-Акса, главного святого места в аль-Кудсе (Иерусалиме) продолжаются столкновения между сионистами и палестинскими верующими.
В четверг опять израильские оккупационные силы штурмовали комплекс мечети Аль-Акса, обстреляв палестинских верующих пулями с резиновым покрытием и слезоточивым газом.
Тегеран, 21 апреля. ИРНА — Израилю не удастся изменить исламский характер Аль-Аксы своим вторжением, это лишь сократит жизнь оккупационного режима.
Об этом заявил в четверг журналистам глава политбюро партии Хамас Исмаил Хания в ответ на вторжение сионистского режима на мечеть Аль-Акса.
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