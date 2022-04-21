Глава МИД: прекращение оккупации Палестины может обеспечить прочный мир в регионе

В среду министр иностранных дел Ирана направил отдельные письма своим коллегам в исламских странах, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также секретарю Организации исламского сотрудничества Хиссейну Брахиму Тахе на фоне израильской агрессии против палестинцев в оккупированном аль-Кудсе (Иерусалиме) в мечети Аль-Акса.

"Прочный мир в регионе может быть достигнут только после того, как все палестинские беженцы вернутся на родину, будет проведен референдум об их будущем и, наконец, будет сформировано независимое палестинское государство со столицей в Иерусалиме", отметил Амир Абдоллахиян.

Глава иранского МИД также раскритиковал некоторые правительства и международные организации за молчание и применение двойных стандартов в отношении палестинского вопроса. "Такая позиция подтолкнула израильский режим апартеида к усилению бесчеловечных мер против палестинского народа и нарушению его прав", указал он.

Амир Абдоллахиян выразил глубокую обеспокоенность последними событиями в Палестине, в том числе осквернением Израилем мечети Аль-Акса, а также его агрессией против постящихся палестинских верующих.

Он также решительно осудил последние меры сионистского режима и сказал, что они демонстрируют злую политику изменения идентичности города аль-Кудс.

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