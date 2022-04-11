Лидер «Исламского Джихада» предупредил о конфликте с Израилем

Он в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Манар» назвал необходимой единство палестинских группировок сопротивления в борьбе с врагом, отметив, что Палестина имеет многие опции на столе.

По его словам, недавние операции показывают возможности палестинцев в противостоянии оккупационному режиму.

«Движение сопротивления отреагирует на сионистов, и готово противодействовать. Мы не можем закрывать наши глаза на то, что происходит на Западном берегу реки Иордана или Аль-Кудсе», добавил он.

Ан-Нахала предупредил, что действия сионистского режима в мечети Аль-Акса и на Западном берегу реки Иордана вызывает гнев палестинцев.

«Мы находимся в прямом противостоянии Израилю, и мы должны в любой момент ждать всеобъемлющего конфликта с оккупационным режимом», отметил он.

Он подчеркнул, что арабские страны, которые стремились к нормализации отношений с Израилем, покинули Палестину навсегда.

Напомним, что в воскресенье в ходе недавних конфликтов в Палестине погибли 3 палестинца, включая 2 женщины.

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