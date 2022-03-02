ЕС призвал Израиль положить конец насилию в отношении палестинцев

Представительство Европейского союза в оккупированном Иерусалиме выразило обеспокоенность по поводу столкновений на оккупированных территориях в ночь на понедельник и ежедневных нападений сионистских сил на Западный берег реки Иордан, в результате которых погибли двое палестинцев и несколько мирных жителей.

Чрезмерное применение насилия, принуждения и боевых пуль против палестинцев должно быть прекращено",

В своем заявлении ЕС призвал прекратить чрезмерное применение насилия, принуждения и боевых пуль против палестинцев.

В понедельник израильские силовики открыли стрельбу по палестинцам в городе Дженин на оккупированном Западном берегу реки Иордан, погибли два человека, двое госпитализированы.