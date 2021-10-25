Лидер "Исламского джихада" рассказал, что Израиль сделал уступки движению Сопротивления

Ан-Нахала, который находился в Иране для участия в 35-й Международной конференции исламского единства, посетил штаб-квартиру информационного агентства Исламской Республики (ИРНА) в воскресенье, и провел встречу с генеральным директором агентства Али Надери.

"После нашего предупреждения о начале войны, сионисты попросили палестинских заключенных публично не говорить об этом вопросе, чтобы сионистский режим мог пойти на уступки без упреки израильского общества", заявил лидер движения "Исламский Джихад".

Он упамянул, что 440 сил Исламского Джихада в настоящее время находятся в плену в тюрьмах израильского режима. "Единственным фактором, который вынудил сионстский режим пойти на уступки, была угроза Исламского джихада начать войну", добавил он.

Сам ан-Нахала провел 15 лет в тюрьмах израильского режима.

Надери, в свою очередь, на этой встрече выразил удовлетворение тем, что его первая официальная встреча в качестве генерального директора ИРНА была с великим и храбрым командиром Сопротивления.

Он сказал, что ИРНА с гордостью пытается наилучшим образом освещать события на оккупированных палестинских территориях и в секторе Газа, а также в отношении оси сопротивления.

Аль-Нахала также подчеркнул роль средств массовой информации, в частности ИРНА, и социальных сетей в ознакомлении всех стран с Сопротивлением и его деятельностью.