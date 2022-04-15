Иран назвал преступления сионистов в мечети Аль-Акса вопиющим нарушением прав человека

Хатибзаде осудил постыдную агрессию сионистов против святых мест в Палестине и верующих в священный месяц Рамадан.

Иранский дипломат предостерег от продолжения жестоких и террористических действий оккупантов в Священном аль-Кудсе и оккупированной Палестине.

Он добавил, что преступления сионистов против угнетенных палестинцев показывают слабость сионистского режима, и что режим использует свою дерзкую силу против беззащитных верующих, чтобы скрыть свою слабость.

"Эти преступления, являющиеся вопиющими нарушениями международного права и прав человека, показывают, что предательство лидеров некоторых исламских государств в нормализации отношений с фальшивым сионистским режимом не изменит поведение этого кровожадного и кризисного режима, напротив, жестокие действия режима против палестинцев усилились после того, как некоторые лидеры исламских и арабских стран вернулись к делу палестинцев", указал Хатибзаде.

Он призвал правительства и международные организации поддержать палестинский народ и предотвратить продолжение преступлений Израиля в Палестине, а также призвал мусульманские страны поддержать мечеть Аль-Акса.

Хатибзаде возложил на сионистов и их региональных и международных союзников ответственность за последствия мер в Священном Кудсе и Палестине.

Он призвал Организацию исламского сотрудничества (ОИС) и исламские страны поддержать мечеть Аль-Акса.

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