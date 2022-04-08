Два израильских гражданина убиты в результате стрельбы

Израильские СМИ сообщили, что террорист-смертник был ликвидирован, отметив, что он был родом с севера Западного берега.

Нападавший нацелился на магазины на улице Дизенгоф, самой оживленной улице Тель-Авива, а городская больница Ихилов сообщила, что на данный момент погибли два человека, а директор больницы подтвердил в заявлениях израильским СМИ, что медицинские бригады изо всех сил пытаются спасти 4 тяжелораненых.

Израильское радио сообщило, что по меньшей мере 14 человек получили ранения.