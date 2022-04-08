8 апр. 2022 г., 11:23
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Два израильских гражданина убиты в результате стрельбы

Два израильских гражданина убиты в результате стрельбы

Тегеран, 8 апреля, ИРНА - В Тель-Авиве напали на торговую точку, в результате которого погибли два израильтянина и еще 14 получили ранения.

Израильские СМИ сообщили, что террорист-смертник был ликвидирован, отметив, что он был родом с севера Западного берега.

Нападавший нацелился на магазины на улице Дизенгоф, самой оживленной улице Тель-Авива, а городская больница Ихилов сообщила, что на данный момент погибли два человека, а директор больницы подтвердил в заявлениях израильским СМИ, что медицинские бригады изо всех сил пытаются спасти 4 тяжелораненых.

Израильское радио сообщило, что по меньшей мере 14 человек получили ранения.

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