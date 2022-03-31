ХАМАС пообещал Израилю «сюрпризы» во время Рамадана

Комментируя нападения глава ХАМАС за рубежом Халед Машаль заявил, что в ближайшее время нападения в Израиле продолжатся.

«Ближайшие дни Рамадана чреваты сюрпризами, и наш народ, победивший в конфликте за Иерусалим, Аль-Аксу и Шейх-Джаррах, сорвёт планы оккупации. Мы не ищем войны, но мы не отказываемся от нашей земли и наших святынь, и наши руки все еще на спусковом крючке», — заявил Халед Машаль.

«Предстоящий Рамадан будет трудным месяцем, и его дни будут полны сюрпризов, поскольку враг стремится навязать свободное спокойствие, продолжая свои взломы и агрессию», - добавил представитель ХАМАСА.