Посол РФ в Сирии: Израиль провоцирует нас на реакцию

Посол России в Сирии Александр Ефимов предупредил в четверг, что израильские удары по Сирии «провоцируют» Россию на реакцию, что является одним из самых решительных осуждений Россией израильских операций в Сирии.

Ефимов также пожаловался, что израильские удары направлены на «эскалацию напряженности и позволяют Западу осуществлять военные действия в Сирии».

Заявление сделано на фоне продолжающегося российского вторжения на Украину, которое израильские официальные лица осудили. Израиль также предоставил Украине сотни тонн гуманитарной помощи и открыл в стране полевой госпиталь.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид подчеркнул во время конференции в Университете имени Райхмана в четверг, что Израилю пришлось сбалансировать свои интересы безопасности в Сирии, которые координируются с Россией, со своими моральными обязательствами перед Украиной в условиях российского вторжения.

Ранее в этом месяце посольство России в Израиле заявило, что, по их мнению, военная координация с Израилем в Сирии продолжается, отметив: «Наши военные чиновники ежедневно обсуждают практические вопросы, связанные с этим. Этот механизм доказал свою полезность и будет продолжать работать».