Израильская Разведка сотрудничает с Украиной, заявил главный помощник Зеленского

Разведывательные службы Украины «очень тесно сотрудничают» со своими израильскими коллегами, заявил в четверг один из главных помощников президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на то, что он жаловался, что Киев не получил всей помощи в области безопасности, которую он запросил у Израиля, чтобы отразить вторжение России. Сообщило израильское агентство HAARETZ.

«Наша разведка очень тесно сотрудничает с израильской разведкой», - заявил журналистам во время онлайн-брифинга глава офиса Зеленского Андрей Ермак.