25 мар. 2022 г., 12:37
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News Code: 84695431
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Израильская Разведка сотрудничает с Украиной, заявил главный помощник Зеленского

Израильская Разведка сотрудничает с Украиной, заявил главный помощник Зеленского

Тегеран, 25 марта, ИРНА - Украина работает над приобретением израильской системы «Железный купол», заявил глава офиса Зеленского и подтвердил сообщения о том, что страна также пыталась приобрести печально известное программное обеспечение NSO Pegasus.

Разведывательные службы Украины «очень тесно сотрудничают» со своими израильскими коллегами, заявил в четверг один из главных помощников президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на то, что он жаловался, что Киев не получил всей помощи в области безопасности, которую он запросил у Израиля, чтобы отразить вторжение России. Сообщило израильское агентство HAARETZ.

«Наша разведка очень тесно сотрудничает с израильской разведкой», - заявил журналистам во время онлайн-брифинга глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

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