Великобритания расширила санкции против России

В частности, сообщается, что санкции наложены на ЧВК «Вагнер» — «частную армию» президента РФ Владимира Путина, крупнейший частный банк России Альфа-Банк.

Из физических лиц под санкциями оказались Полина Ковалева, гендиректор Сбербанка Герман Греф, и бизнесмен-миллиардер Евгений Швидлер.

д британские санкции попала Галина Данильченко, которая была назначена Россией "мэром" Мелитополя. Это первый случай, когда человек попал под санкции за сотрудничество с российскими силами, находящимися в Украине.

По данным Лиз Трасс сейчас под британскими санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.

В Лондоне заявили, что основанием для таких мер стали усилия по прекращению "действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".

Министр иностранных дел Великобритании заявила, что "Путин не должен питать иллюзий — мы едины с нашими союзниками и будем продолжать закручивать гайки в российской экономике, чтобы гарантировать его провал в Украине. Ослабления не будет".