Путин призвал принимать оплату за поставки товаров за рубеж в рублях

По его словам, поставлять товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют "для нас не имеет уже никакого смысла".

"Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты - начнем с этого, с нашего природного газа – переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что изменения коснутся только валюты платежа.

Президент России Владимир Путин в понедельник 21 февраля раскритиковал Запад за то, что он не обращает внимания на озабоченность Москвы безопасностью, заявив, что его страна признает независимость Донецкой и Луганской республик и подписала в Кремле соглашения о сотрудничестве и дружбе с их лидерами.

В своем выступлении по российскому национальному телевидению утром в четверг 24 февраля Путин объявил о военных действиях на Донбассе и призвал украинские силы сложить оружие и вернуться домой.

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