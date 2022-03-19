Лидер "Хезболлы" опроверг участие бойцов в войне в Украине

"Никто из "Хезболлы", ни боец, ни эксперт, не выходил на эту арену или любую из арен этих войн", сказал Насралла.

"Я категорически отрицаю подобные слухи. Это беспочвенная ложь", подчеркнул глава "Хизбаллы".

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска уже подобрали около 1000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и Хезболлы.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он имеет информацию о том, что российские военные привлекают наемников с других стран.