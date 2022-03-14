Глава МИД Украины попросил иранского коллегу передать его послание в Москву

"Поговорил с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амирабдоллахианом накануне его завтрашнего визита в Москву. Иран против войны в Украине, поддерживает мирное решение. Я попросил передать мое послание в Москву: Россия должна прекратить бомбить мирных жителей, придерживаться режима прекращения огня и уйти с территории Украины", - написал Кулеба в Twitter в понедельник.
Тегеран, 14 марта. ИРНА - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром абдоллахияаном накануне его завтрашнего визита в Москву попросил иранского коллегу передать его послание в Москву.
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