14 мар. 2022 г., 22:41
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Глава МИД Украины попросил иранского коллегу передать его послание в Москву

Глава МИД Украины попросил иранского коллегу передать его послание в Москву

Тегеран, 14 марта. ИРНА - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром абдоллахияаном накануне его завтрашнего визита в Москву попросил иранского коллегу передать его послание в Москву.

"Поговорил с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амирабдоллахианом накануне его завтрашнего визита в Москву. Иран против войны в Украине, поддерживает мирное решение. Я попросил передать мое послание в Москву: Россия должна прекратить бомбить мирных жителей, придерживаться режима прекращения огня и уйти с территории Украины", - написал Кулеба в Twitter в понедельник.

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