Жители Украины стали жертвами вероломной политики США, заявил Раиси

"Жители Украины, как и население Афганистана, Йемена и Ирака стали жертвой стали жертвами вероломной политики США", заявил президент Ирана на заседании кабинета министров.

"Исламская Республика Иран, как уже объявил Верховный лидер (аятолла Али Хаменеи) выступает против войны, и чем раньше кончится война, тем лучше для всех", добавил Раиси.

Ранее, 1 марта, Верховный лидер Ирана заявил, что ситуация на Украине стала результатом действий и политики США. "По моему мнению, Украина тоже стала жертвой этой политики. Сегодня дела Украины тоже связаны с этой политикой США. США привели Украину к этой точке", сказал аятолла Хаменеи.