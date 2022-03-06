6 мар. 2022 г., 23:47
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Жители Украины стали жертвами вероломной политики США, заявил Раиси

Жители Украины стали жертвами вероломной политики США, заявил Раиси

Тегеран, 6 марта. ИРНА — Жители Украины стали заложниками преступной политики Белого дома, заявил в воскресенье президент Ирана Эбрахим Раиси.

"Жители Украины, как и население Афганистана, Йемена и Ирака стали жертвой стали жертвами вероломной политики США", заявил президент Ирана на заседании кабинета министров.

"Исламская Республика Иран, как уже объявил Верховный лидер (аятолла Али Хаменеи) выступает против войны, и чем раньше кончится война, тем лучше для всех", добавил Раиси.

Ранее, 1 марта, Верховный лидер Ирана заявил, что ситуация на Украине стала результатом действий и политики США. "По моему мнению, Украина тоже стала жертвой этой политики. Сегодня дела Украины тоже связаны с этой политикой США. США привели Украину к этой точке", сказал аятолла Хаменеи.

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