26 февр. 2022 г., 19:44
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News Code: 84664083
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МИД Ирана попросил у Польши помощь в эвакуации своих граждан с Украины

МИД Ирана попросил у Польши помощь в эвакуации своих граждан с Украины

Тегеран, 26 февраля. ИРНА — Исполнительный директор департамента по средиземноморью и Восточной Европе МИД Ирана Мохаммад Хасан Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде обсудил с послом Польши в Тегеране эвакуацию иранских граждан с Украины через Польшу.

Во время встречи, иранский дипломат выразили надежду, что эвакуация иранских граждан с Украины будет ускорена при сотрудничестве польского правительства путем предоставления необходимых условий и разрешений.
Ранее посольство Исламской Республики Иран в Румынии сообщило в своем заявлении, что находящиеся в Украине иранские граждане могут получить румынскую визу в Молдове
Посольство Ирана в Румынии сообщило, что граждане Ирана намеревающиеся въехать в Румынию через Молдову (Украина-Молдова-Румыния), могут получить в румынскую визу в румынских консульских учреждениях в Кишиневе, Черновцах, Кагуле, Бельцах и молдавско-румынских пограничных переходах.

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