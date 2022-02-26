МИД Ирана попросил у Польши помощь в эвакуации своих граждан с Украины

Во время встречи, иранский дипломат выразили надежду, что эвакуация иранских граждан с Украины будет ускорена при сотрудничестве польского правительства путем предоставления необходимых условий и разрешений.
Ранее посольство Исламской Республики Иран в Румынии сообщило в своем заявлении, что находящиеся в Украине иранские граждане могут получить румынскую визу в Молдове
Посольство Ирана в Румынии сообщило, что граждане Ирана намеревающиеся въехать в Румынию через Молдову (Украина-Молдова-Румыния), могут получить в румынскую визу в румынских консульских учреждениях в Кишиневе, Черновцах, Кагуле, Бельцах и молдавско-румынских пограничных переходах.
Тегеран, 26 февраля. ИРНА — Исполнительный директор департамента по средиземноморью и Восточной Европе МИД Ирана Мохаммад Хасан Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде обсудил с послом Польши в Тегеране эвакуацию иранских граждан с Украины через Польшу.
Во время встречи, иранский дипломат выразили надежду, что эвакуация иранских граждан с Украины будет ускорена при сотрудничестве польского правительства путем предоставления необходимых условий и разрешений.
Похожие новости
-
Посольство Ирана в Украине обеспечивает эвакуацию иранцев
Тегеран, 26 февраля. ИРНА — Посол Ирана в Киеве Манучехр Моради заявил, что посольство Ирана…
-
Иранцы могут выехать из Украины в Словакию
Тегеран, 26 февраля, ИРНА – Иранцы, проживающие на Украине, могут покинуть страну через Словакию.…
-
Польша принимает иранских граждан из Украины
Тегеран, 26 февраля, ИРНА – Посольство Ирана в Варшаве сообщило, что иранцы, проживающие на…
Your Comment