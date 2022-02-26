МИД Ирана попросил у Польши помощь в эвакуации своих граждан с Украины

Во время встречи, иранский дипломат выразили надежду, что эвакуация иранских граждан с Украины будет ускорена при сотрудничестве польского правительства путем предоставления необходимых условий и разрешений.

Ранее посольство Исламской Республики Иран в Румынии сообщило в своем заявлении, что находящиеся в Украине иранские граждане могут получить румынскую визу в Молдове

Посольство Ирана в Румынии сообщило, что граждане Ирана намеревающиеся въехать в Румынию через Молдову (Украина-Молдова-Румыния), могут получить в румынскую визу в румынских консульских учреждениях в Кишиневе, Черновцах, Кагуле, Бельцах и молдавско-румынских пограничных переходах.