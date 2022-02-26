Посольство Ирана в Украине обеспечивает эвакуацию иранцев

"К счастью, при поддержке посольства в Украине, усилиях сотрудников МИД, искренней поддержке послов в Варшаве, Будапеште и Бухаресте, поддержке министра иностранных дел находящиеся в Украине иранские граждане могут покинуть страну", написал посол в своем Twitter.

Кроме того, посольство Исламской Республики Иран в Румынии в заявлении сообщило, что граждане Ирана, находящиеся в Украине, могут получать румынскую визу в дипломатических представительствах Румынии.

"Иранцы могут получить визу в румынском дипломатическом представительстве в Кишиневе, консульских учреждениях в Чернэуцах, Кагуле и Бельцах или непосредственно на украинско-румынских пограничных переходах", говорится в заявлении.