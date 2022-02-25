Посол Ирана посетил общежитие иранских студентов на Украине

Российские военные начали военную операцию на территории Украины в четверг, 24 февраля, после долгих спекуляций о напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

Но одной из проблем стран в этом плане было присутствие их граждан, проживающих на Украине. После начала напряженности и конфликтов между Россией и Украиной многие страны начали репатриацию своих граждан из разных уголков страны, и Исламская Республика Иран также стремилась облегчить возвращение своих граждан с Украины в Иран.

В последние часы было опубликовано видео задержанного после начала войны на Украине иранского студента, в котором говорится: «Правительство Ирана попросило иранских студентов покинуть Украину, но, в связи с закрытием границы, выхода нет».

Но по данным ИРНА, Манучер Моради, посол Исламской Республики Иран в Киеве, приходил к этим студентам и беседовал с ними.

Эти последующие действия показывают, что все возможности посольства и министерства иностранных дел Исламской Республики Иран были использованы для облегчения отъезда иранцев.

Посольство Исламской Республики Иран в Варшаве в первый день кризиса и объявления чрезвычайного положения на Украине создало штаб поддержки иранцев, чтобы помочь своим соотечественникам, проживающим в этой стране. Этот штаб ведет переписку с местным Министерством иностранных дел с целью облегчения въезда соотечественников в Польшу и их возвращения в страну.