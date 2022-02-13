Спекуляции об агрессии России на Украине. Запад продолжает нагнетать обстановку

Напряженность на российско-украинской границе обострилась по сравнению с тем, что было несколько дней назад на фоне попыток США и их союзников создать в международном сообществе представление о том, что Россия якобы готовит нападение на Украину. Тем временем, западные СМИ нагнетают обстановку вокруг Украины. Кроме того, вслед за США западные страны одна за другой настоятельно потребовали от своих граждан немедленно уехать из Украины из-за угрозы российской агрессии.

США и НАТО, которые проводят политику давления на Россию для ее ослабления. При этом они обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что не собирается атаковать Украину.

Отношения США и Запада с Россией были натянутыми с 2014 года после присоединения Крыма к Российской Федерации. Запад неоднократно вводил санкции против России под предлогом вмешательства России во внутренние дела Украины, однако Москва отвергает обвинения Запада.

По мнению экспертов, что Белый дом при помощи европейских союзников использует кризис в украине как предлог для нанесения удара по России. В последние месяцы на фоне заявлений Западных стран о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения обострились отношения России и НАТО.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжают наблюдать очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытие новых сил к украинской границе.

В пятницу в Пентагоне сообщили, что Ллойд Остин провел телефонные переговоры с коллегами из Польши, Германии, Канады, Франции, Румынии и Италии.

В ходе этих контактов Остин подчеркнул «непоколебимую приверженность» США статье 5 Североатлантического договора и коллективной обороне. В указанной статье устанавливается, что нападение на любое союзное государство является нападением на всех.

Продолжение международных консультаций

Консультации и телефонные разговоры между официальными лицами разных стран об украинском кризисе также значительно увеличились в последние дни.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в пятницу телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

пресс-служба Госдепартамента сообщила, что Блинкен переговорил по телефону с Кулебой, чтобы подтвердить решительную поддержку Соединенными Штатами Украины перед лицом все более острой угрозы возможной дальнейшей российской агрессии.

11 февраля, госсекретарь США заявил, что Россия может напасть на Украину «в любой момент». «Мы находимся во [временном] окне, когда вторжение может начаться в любое время, в том числе во время Олимпийских игр», — сказал Блинкен.

Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия сконцентрировала у границ Украины достаточно войск для вторжения, но у США нет информации, принял ли президент России Владимир Путин окончательное решение о том, что вторжение будет.

Президент США Джо Байден также 11 февраля провел онлайн-встречу с мировыми лидерами стран НАТО и союзниками США, обговорив с ними угрозу вторжения войск России в Украину. По данным СМИ, Байден вновь пригрозил Москве тяжелыми экономическими последствиями в случае возможного нападения на Киев.

Как сообщает пресс-служба НАТО, участники выразили единство в поддержке Украины и готовности ввести санкции против России за вторжение, но выступили за продолжение диалога с РФ для дипломатического решения ситуации.

12 февраля президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом США Джо Байденом. В заявлении Белого Дома говорится, что Байден обсудил с Путиным эскалацию напряженности на границе России и Украины заявил, что Москву ждут последствия в случае обострения ситуации.

"Президент Джо Байден сегодня провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые касались эскалации военной напряженности на границах Украины", сказано в сообщении.

"Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что, хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям", — сообщается в заявлении.

Так же президент США Джо Байден в ходе разговора "ясно дал понять", в случае эскалации вокруг Украины США вместе с союзниками и партнерами "решительно отреагируют", в результате чего Москва столкнется с "быстрыми и серьезными издержками", утверждает Белый дом.

Тем временем в Берлине заявили, что западные лидеры, в том числе президент США Джо Байден, Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон пригрозили России более масштабными санкциями, против Москвы в случае российского вторжения в Украину.

Канцлер Германии поговорил с президентом США Джо Байденом, президентом Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном и подтвердил необходимость жестких и быстрых санкций в случае вторжения в Украину.

"Союзники полны решимости совместно принять быстрые и глубокие санкции против России, если будут дальнейшие нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины", написал в Twitter официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Кроме того, 11 февраля Киев запросил у Москвы разъяснения по поводу ее военной деятельности и дал 48 часов на ответ. Глава МИД Украины пояснил, что Россию попросили предоставить детальный ответ относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и в Крыму.

Тем временем, глава Минобороны Британии Бен Уоллес сделал заявление после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу об отсутствии у России планов «вторжения» на Украину. По его словам, в этом его убедил российский коллега и глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

"Мы выслушали заверения, которые давались господином Шойгу и господином Герасимовым, что они не нападут на Украину, и призвали к диалогу для решения любых озабоченностей, которые есть у России", сказал Уоллес.

В свою очередь, Шойгу призвал Запад прекратить "напичкивать Украину оружием".

Шойгу заявил, что западным странам необходимо внести вклад в снижение напряженности. В первую очередь для этого надо прекратить напичкивать оружием Украину. "Со всех сторон оно идет, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно, для чего", подчеркнул министр.

Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в пятницу заявила, что наращивание российских войск и военные учения на границе с Украиной равносильны эскалации.

«С военной стороны мы не видим никаких признаков деэскалации, а скорее наоборот. Продолжается наращивание российской военной мощи, а в Беларуси около 30 000 солдат провели военные учения, частично в непосредственной близости от украинской границы», — заявила Бербок во время выступления на пресс-конференции в Иордании.

Ранее 10 февраля глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что на переговорах российский министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь повторил, что у России нет планов вторжения на Украину.

10 февраля в Москву прибыла министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по ситуации вокруг Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что Запад использует президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы выводить РФ из равновесия. "Президент Зеленский призывает не паниковать, но, видимо, нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия и никого не интересует, что он там думает, и какие негативные последствия от всей этой истерики несет Украина, украинская экономика, украинский бюджет, как инвестиции бегут из Украины из-за всех этих всхлипываний и причитаний", отметил Лавров.

Лавров добавил, что Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей. "Мы не хотим никому угрожать, вы посмотрите на публичные заявления, ни разу нигде угроз никаких не прозвучало, угрожают нам", сказал он.

Кроме того, президент России Владимир Путин в приветствии сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел РФ по случаю Дня работников дипломатической службы поручил дипломатам добиться от США и НАТО гарантий безопасности.

"Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны" говорится в приветствии.

Кроме того, по данным «The Guardian» Британия готова отправить в Восточную Европу 1000 военнослужащих.

Власти Великобритании приказали 1000 военнослужащих подготовиться к оказанию поддержки в случае гуманитарного кризиса, вызванного любого рода российской агрессией против Украины. Соответствующее распоряжение было сделано в преддверии визита премьер-министра Бориса Джонсона в штаб-квартиру НАТО и в столицу Польши.

Согласно оценкам британских властей, до 5 миллионов человек могут стать беженцами в случае вторжения, а от 5 до 25 тысяч украинских военнослужащих, скорее всего, будут убиты или ранены.



Государства призывают граждан немедленно уехать с Украины



За последние дни более 30 иностранных государств призвали своих граждан покинуть Украину.

Первым государством, которое призвало граждан немедленно уехать с Украины, стали Соединённые Штаты. В частности, 11 февраля с таким заявлением выступил президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC, а Госдеп разместил сообщение, в котором настоятельно рекомендовал гражданам Соединённых Штатов покинуть Украину коммерческим или частным транспортом.

Вслед за США с аналогичными призывами выступили власти Великобритании, Эстонии, Чехии, Бельгии, Норвегии, Греции, Финляндии, ФРГ, Италии, Канады, Черногории, Швеции, Нидерландов, Северной Македонии, Словении, Испании, Болгарии, Албании, Японии, Южной Кореи, а также некоторые страны Ближнего Востока.

12 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных официальных лиц сообщило, что Россия может начать вторжение на Украину 15 февраля.

Американские чиновники рассказали Bloomberg, что действия России могут включать провокацию в Донбассе или нападение на Киев. "Они сказали, что какие-либо действия могут начаться во вторник" пишет агентство. Напомним, Bloomberg 5 февраля ошибочно выпустил заголовок о нападении России на Украину.

Кроме того, американские военные в пятницу заявили о передислокации эскадрильи боевых самолетов F-16 из Германии в Румынию, «чтобы укрепить региональную безопасность» в разгар обострения напряженности в отношениях с Россией из-за Украины.

Не уточняя, сколько именно F-16 будет переброшено, командование ВВС США в Европе заявило, что самолеты прибудут в пятницу на румынскую авиабазу Фетешти, менее чем в 100 километрах от побережья Черного моря, где уже дислоцированы итальянские боевые самолеты.

Экипажи самолетов будут «тесно сотрудничать с союзниками в Черноморском регионе, чтобы укрепить региональную безопасность во время нынешней напряженности, вызванной наращиванием российской военной мощи вблизи Украины», говорится в заявлении.