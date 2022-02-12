Дипломаты ЕС попросили покинуть Украину

Пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС добавил: «Ненужным сотрудникам теперь предоставляется возможность работать вне Украины».

Стано также подчеркнул, что Евросоюз призывает дипломатов покинуть Киев, - «но это сообщение штабу в Киеве не означает эвакуацию и мы не эвакуируемся».

Посол ЕС на Украине Матти Маасикас также в пятницу направил послание дипломатам на Украине с призывом покинуть страну как можно скорее.

«После обсуждения со штаб-квартирой в Брюсселе я попросил всех иностранных коллег, кроме необходимого персонала, как можно скорее покинуть Украину и работать из-вне страны», - говорится в послании.

Решение было принято после того, как некоторые страны в последние несколько часов, такие как США, Япония, Великобритания, Дания и Норвегия, попросили своих граждан немедленно покинуть Украину.

Ранее Bloomberg News со ссылкой на информированных официальных лиц заявил, что действия России могут включать провокацию в Донбассе или нападение на столицу Киев. Любые действия со стороны России могут начаться во вторник.

Bloomberg News утверждает, что США не знали, решил ли Путин осуществить такие планы. Кроме того, говорят они, Соединенные Штаты не поделились доказательствами в поддержку своих оценок.

По словам многих официальных лиц, США поделились своей оценкой со своими ключевыми союзниками в пятницу. В пятницу несколько стран отозвали сотрудников своих посольств из Киева, а также посоветовали своим гражданам воздержаться от поездок на Украину и по возможности уехать.

Bloomberg сообщило, что осенью прошлого года Соединенные Штаты сообщили своим союзникам, что у России есть планы разместить войска и военный потенциал вблизи границ Украины. Сейчас эта оценка завершена.

Президент США Джо Байден вчера призвал американцев, живущих на Украине, покинуть страну, а сегодня госсекретарь Энтони Блинкен находится в Мельбурне, Австралия, и утвердил, что российская атака на Украину может предшествовать окончанию зимних Олимпийских игр в Пекине.

В последние месяцы отношения НАТО с Россией обострились из-за заявлений Запада о том, что российская армия выстроилась вдоль границ Украины.

Россия неоднократно призывала украинское правительство к переговорам с представителями двух регионов для достижения согласия и разрешения споров, но Киев отрицает обвинение Москвы в поддержке и поощрении сепаратистов и ведении переговоров с представителями этих районов.