11 февр. 2022 г., 10:03
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Захарова назвала авиаудары Израиля по Сирии грубым нарушением суверенитета

Захарова назвала авиаудары Израиля по Сирии грубым нарушением суверенитета

Москва, 11 февраля, ИРНА . Удары Израиля по целям на территории Сирии являются грубым нарушением суверенитета, они способны спровоцировать резкую эскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Продолжающиеся удары Израиля по целям на сирийской территории вызывают глубокую озабоченность. Они являются грубым нарушением суверенитета Сирии и способны спровоцировать резкую эскалацию обстановки. Кроме того, такие действия создают серьезные риски для международного гражданского авиасообщения. Не говоря уже о том, что непрекращающиеся атаки на сирийские военные объекты приводят к снижению боевого потенциала ВС САР и негативно отражаются на эффективности предпринимаемых сирийцами и их союзниками усилий по ликвидации террористического присутствия в этой стране", - сказала Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

Она напомнила, что Россия последовательно и решительно выступает против превращения Сирии в арену вооруженного противоборства третьих стран.

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