Захарова назвала авиаудары Израиля по Сирии грубым нарушением суверенитета

"Продолжающиеся удары Израиля по целям на сирийской территории вызывают глубокую озабоченность. Они являются грубым нарушением суверенитета Сирии и способны спровоцировать резкую эскалацию обстановки. Кроме того, такие действия создают серьезные риски для международного гражданского авиасообщения. Не говоря уже о том, что непрекращающиеся атаки на сирийские военные объекты приводят к снижению боевого потенциала ВС САР и негативно отражаются на эффективности предпринимаемых сирийцами и их союзниками усилий по ликвидации террористического присутствия в этой стране", - сказала Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

Она напомнила, что Россия последовательно и решительно выступает против превращения Сирии в арену вооруженного противоборства третьих стран.